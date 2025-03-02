Kocaeli'de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Donanma Mahallesi Yeşil Irmak Caddesi'nde R.T. budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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