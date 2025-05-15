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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:38
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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Doğu Gişeler mevkisinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EBL 668 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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