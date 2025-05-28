Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kurban eti bağışına yönelik duyuru yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince kurban eti bağışlarının ilçe sınırlarında ikamet eden öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hizmet vermeye hazır olunduğu belirtildi.

Açıklamada, bağışların, ihtiyaç sahiplerinin evlerine Karamürsel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince teslim edileceği kaydedildi.

- Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Belediye Kültür Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Halk Eğitimi Merkezleri'nin vatandaşların taleplerini planlı şekilde hayata geçirerek, insanları pasif tüketicilikten, aktif üretici konumuna getirdiğini, bir iş yerinde çalışabilecek veya kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırdığını kaydetti.

Yavuz, Halk Eğitimi Merkezlerinin örgün eğitimin dışında kalmış, eğitimlerini tamamlayamamış bireyler için okuma yazma kursları, açık ortaokul ve açık lise ile eğitimlerini tamamlama fırsatı sunduğunu aktardı. Törene, Kaymakam Kemal İnan ve eşi Sedef İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve eşi Figen Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi. - "Fıtratın Korunması ve Aile" konferansı Kocaeli Müftülüğünce "2025 Aile Yılı, Aile Haftası ve Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında konferans düzenlendi. Müftülük Konferans Salonunda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinasyonunda din görevlileri, kadın vaizeler, Kur'an kursu öğreticileri ve yetişkin öğrencilere yönelik konferansa, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Müftü Mehmet Sönmezoğlu, diğer ilgililer ve din görevlileri katıldı.