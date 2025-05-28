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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kurban eti bağışına yönelik duyuru yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:13
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), kurban eti bağışına yönelik duyuru yaptı.

        Vakıftan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince kurban eti bağışlarının ilçe sınırlarında ikamet eden öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hizmet vermeye hazır olunduğu belirtildi.

        Açıklamada, bağışların, ihtiyaç sahiplerinin evlerine Karamürsel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince teslim edileceği kaydedildi.

        - Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi

        Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Belediye Kültür Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı.

        İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Halk Eğitimi Merkezleri'nin vatandaşların taleplerini planlı şekilde hayata geçirerek, insanları pasif tüketicilikten, aktif üretici konumuna getirdiğini, bir iş yerinde çalışabilecek veya kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırdığını kaydetti.

        Yavuz, Halk Eğitimi Merkezlerinin örgün eğitimin dışında kalmış, eğitimlerini tamamlayamamış bireyler için okuma yazma kursları, açık ortaokul ve açık lise ile eğitimlerini tamamlama fırsatı sunduğunu aktardı.

        Törene, Kaymakam Kemal İnan ve eşi Sedef İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve eşi Figen Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi.

        - "Fıtratın Korunması ve Aile" konferansı

        Kocaeli Müftülüğünce "2025 Aile Yılı, Aile Haftası ve Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

        Müftülük Konferans Salonunda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinasyonunda din görevlileri, kadın vaizeler, Kur'an kursu öğreticileri ve yetişkin öğrencilere yönelik konferansa, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Müftü Mehmet Sönmezoğlu, diğer ilgililer ve din görevlileri katıldı.

        Kur'an tilavetinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Fıtratın Korunması ve Aile" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Program, konuşmaların ardından fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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