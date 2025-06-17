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        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:08
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        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Tarakçı (23) idaresindeki 34 DVB 241 plakalı motosiklet, Rafet Karacan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Tarakçı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tarakçı'nın cenazesi, bugün Tüysüzler Mahallesi Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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