Kocaeli'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadın defnedildi

Yuvacık Barajı Kazandere mevkisinde dün pikniğe giden Reyhan K. (37) ile oğulları Ali Sami ve Kerem Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düşmüş, Kerem Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi ile annesi ekiplerce kurtarılmıştı. Sağlık görevlilerinin yaptığ kontrollerde annenin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Cenazeye, annesiyle kayalıklardan düşerek yaralanan Kerem (14) ve ağabeyi Ali Sami Y'nin (17) yanı sıra Reyhan K'nin yakınları, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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