Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar girişiminde bulunan personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar teşebbüsünde bulunan zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

K.D. olayda yaralanırken, tabancasından çıkan kurşun sekerek Başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bıyık ve K.D'yi hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

- Vali Aktaş'tan açıklama

Bu arada Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti.

Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar girişiminde bulunmuş, tabancadan çıkan tek kurşun kendisini yaralamıştır. Seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor." ifadesini kullandı.