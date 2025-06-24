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        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar girişiminde bulunan personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar teşebbüsünde bulunan zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:28
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        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar girişiminde bulunan personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar teşebbüsünde bulunan zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

        K.D. olayda yaralanırken, tabancasından çıkan kurşun sekerek Başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

        Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bıyık ve K.D'yi hastaneye kaldırdı.

        Tedavi altına alınan Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        - Vali Aktaş'tan açıklama

        Bu arada Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti.

        Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar girişiminde bulunmuş, tabancadan çıkan tek kurşun kendisini yaralamıştır. Seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bıyık'ın Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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