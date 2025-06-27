Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, İzmit'in Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olduğunu belirterek, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Türk milletinin bağımsızlık inancı ve tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmit'te de tezahür ettiğini ifade eden Aktaş, Kurtuluş Savaşı'nda örnek bir özgürlük destanı ve eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilendiğini dile getirdi.

        Aktaş, Kara Fatma, İpsiz Recep, Ahmet Fuat, Yahya Kaptan ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu İzmit'in düşman işgalinden kurtarıldığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bizlere düşen görev ise bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, İzmit'in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump gündemi değerlendirdi
        ABD Başkanı Trump gündemi değerlendirdi
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Rümeysa'yı öldürüp 'kaza' gibi göstermeye çalışan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Rümeysa'yı öldürüp 'kaza' gibi göstermeye çalışan sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da
        Daniel Ebenezer Agyei Kocaelispor'da
        Hastane yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Hastane yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        TEM'de TIR ve otobüs çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        TEM'de TIR ve otobüs çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı