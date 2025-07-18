Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler TCSG Güven'le körfez turu yaptı

Kocaeli'de gaziler ve yakınları ile şehit aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TCSG Güven gemisiyle İzmit Körfezi'ni gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program Valilik, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Başiskele Nato İskelesi'ndeki TCSG Güven'de yapılan faaliyette Vali İlhami Aktaş askeri törenle karşılandı, gemi seyir defterini imzaladı.

Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, seyir programına katılan gaziler ve yakınları ile şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Yemek programının ardından Aktaş, İzmit Körfezi turunun güzel ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak katılımcıları uğurladı.

Program kapsamında gaziler ve yakınları ile şehit aileleri, TCSG Güven'le körfez turu yaparak güzel bir gün geçirdi.