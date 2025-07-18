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        Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler TCSG Güven'le körfez turu yaptı

        Kocaeli'de gaziler ve yakınları ile şehit aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TCSG Güven gemisiyle İzmit Körfezi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:17
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        Kocaeli'de şehit aileleri ve gaziler TCSG Güven'le körfez turu yaptı
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        Kocaeli'de gaziler ve yakınları ile şehit aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TCSG Güven gemisiyle İzmit Körfezi'ni gezdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, program Valilik, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

        Başiskele Nato İskelesi'ndeki TCSG Güven'de yapılan faaliyette Vali İlhami Aktaş askeri törenle karşılandı, gemi seyir defterini imzaladı.

        Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, seyir programına katılan gaziler ve yakınları ile şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Yemek programının ardından Aktaş, İzmit Körfezi turunun güzel ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak katılımcıları uğurladı.

        Program kapsamında gaziler ve yakınları ile şehit aileleri, TCSG Güven'le körfez turu yaparak güzel bir gün geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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