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        Kocaeli'de YKS ve LGS'de dereceye öğrencilere tatil ödülü

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilere yaz tatili hediye ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:07
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        Kocaeli'de YKS ve LGS'de dereceye öğrencilere tatil ödülü
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilere yaz tatili hediye ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS'de ilk 1000'e, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren Kocaelili öğrenciler ile ailelerine, Diriliş Gençlik Kamplarında tatil imkanı sunuluyor.

        Kerpe ile Kumcağız gençlik ve spor kamplarında 2 gece 3 gün her şey dahil konseptte konaklayacak öğrenciler ve aileleri, doğayla iç içe, deniz kenarında tatil yapacak.

        Öğrenciler, aileleriyle Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarının tadını çıkaracak.

        Program, 25-27 Temmuz, 12-14 Ağustos, 19-21 Ağustos, 29-31 Ağustos ve 2-4 Eylül tarihlerini kapsayan 5 etap olarak yapıldı. Katılım sağlayacak öğrenciler, okullarla iletişime geçilerek belirlendi.

        Geçen yıl da düzenlenen kamp, hem öğrencilerden hem de ailelerden ilgi görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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