Kocaelispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında 6 Nisan Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor mağlubiyeti nedeniyle hüzünlü bir bayram geçirdiklerini söyledi.



Böyle anların futbolda olduğunu dile getiren İnan, çıkaracakları derslerle bu anları geride bırakmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.



İnan, Başakşehir maçının önemli olduğunu vurgulayarak, "Uzun bir aradan sonra tekrar kendi sahamızda, seyircimiz önünde avantajlı bir konumda olacağız. Çok güçlü kadrosu olan bir takım. Bunun farkındayız. Önemli oyuncuları var ancak bizim de özellikle iç sahada oynamış olduğumuz bir oyun var, oyun gücü var. Böyle baktığınızda çok zorlu bir mücadele olacak ama inşallah kazanan taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.



Kocaelispor'da bulunmaktan mutlu, gururlu olduğunu ve camianın, taraftarın büyüklüğünden her fırsatta bahsettiğini belirten İnan, "Ne zaman ne şartta olursa olsun bu takımla başarılar yakalamak istiyorum. Hayallerim var, hedeflerim var. Hatta bazen fazla agresif olduğum söylendiği anda bile ben maç kazanmak istiyorum. Yukarılara oynamak istiyorum ve özellikle Kocaelispor'la bir şeyler başarmak istiyorum. Bunlar gerçekleşmediği zaman nedenlerinden bağımsız ne olursa olsun zorlanıyorum. Agresif oluyorum." diye konuştu.



İnan, sezon boyunca sıkıntılar yaşadıklarını ancak kendisinin bunu yansıtmamaya çalıştığını dile getirerek, "Ligin bu zamanında bu durumdayız. O yüzden kendimle, ekibimle ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Önemli işler başardık. Taraftarın beklentisini karşılamaya çalıştık. Elimizden geldiğince şimdiye kadar bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bu sene Allah'ın izniyle güzel bir şekilde bitirdikten sonra devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili "Yönetim tarafından size bununla ilgili gelen bir teklif oldu mu veya sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?" sorusuna İnan, şöyle cevap verdi:



"Henüz net bir görüşmemiz olmadı ama hedeflerim, hayallerim Kocaelispor'la Avrupa kupalarına katılabilmek, önemli bir takım haline gelebilmek. Eğer burada devam edersek bunlar için çok çabalayacağım. Çok çaba sarf edeceğim. Buna kimsenin şüphesi olmasın."



İnan, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili sorulan soruya ise Petkovic ve Haidara'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasını beklediklerini kaydetti.



İnan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Allah yardımcıları olsun. Çünkü bu play-off maçlarını oynamak çok kolay değil. Tek maç, final maçı gibi. Çok önemli oyuncularımız var. İyi bir hocamız var. Çok istiyoruz. Biz ekran başında dua edeceğiz. Onlar da inşallah bu iki maçı da geçip bizi Dünya Kupası'na götürür."





Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho ise Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu, iyi performans sergileyebilmek için fiziksel olarak da iyi olmaları gerektiğini söyledi.

