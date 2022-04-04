Müslümanlar için on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Müslüman vatandaşlar Diyanet imsakiyesi hakkında araştırmalarını arttırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini paylaştı. İşte Kocaeli Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri

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