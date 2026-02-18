Kocaeli İmsakiye 2026: Kocaeli'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İlk oruçlarını tutmaya niyetlenecek olan vatandaşlar, ilk sahur için alarmlarını kuracak. Oruç süresi imsak vakti ile başlarken iftar saati ile sona erecek. Merakla beklenen 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 29 günlük imsak, sahur, iftar ve teravih saatlerinin yer aldığı Kocaeli İmsakiye 2026 takvimi şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaeli'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Kocaeli iftar vakti ve oruç imsak saatleri...
İslam alemi Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyor. İlk sahur 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı yapılacak. Aynın günün akşamında ilk iftar sofrası kurulacak ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç vakti sona erecek. Kocaeli sahur saati, imsak vakti, iftar saati ve teravih vakti araştırılırken, ‘’Sahur ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?’’ soruları gündeme geldi. Kocaeli İmsakiyesi 2026 yılı için yayımlandı. Peki, Kocaeli’de ilk sahur ne zaman, iftar saat kaçta? İşte, 29 günlük Kocaeli iftar vakti, sahur, imsak ve teravih saatleri gibi tüm ibadet vakitleri...
KOCAELİ’DE İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Kocaeli İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 06.18’de bitecek.
İlk iftar saati 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.46 olacak.
Yatsı ezanı saat 20.05’te okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 06.17 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KOCAELİ İMSAKİYE 2026
Kocaeli’nin iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kocaeli İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kocaeli Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Merkez, Körfez.
Tüm Kocaeli ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.