Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde TOKİ tarafından toplam 89 bin metrekare arazi üzerinde yapımı tamamlanan stadyum, 264 kamerayla izleniyor. Tüm unsurları otomasyonla kontrol edilen stadyumda, 33 bin koltuk bulunuyor. Engellilerin de düşünüldüğü stadyumda, 160 bölüm engelliler için ayrıldı.

Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalleri için belirlenen stadyumlar arasında gösterilen FIFA standartlarındaki Kocaeli Stadyumu'nda ilk düdük, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasındaki karşılaşmada yaklaşık 25 bin seyircinin önünde hakem Aytaç Geçgel tarafından çalındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin direkt ve tramvay aktarmalı ring seferleriyle15 bin taraftarı taşıyabilecek şekilde ulaşım ağını düzenlerken, 12 ilçede özel halk otobüsleriyle toplu taşıma hizmeti sağlayan 20 ayrı kooperatif de taraftarları Kocaeli Stadyumu'na ulaştırdı.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, tarihe güne tanıklık etmek için stada akın etti.

Kocaelisporlu futbolcuların "Halkın takımı Kocaelispor" yazılı pankartla sahaya çıktığı maça, ailelerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Stattaki ilk maçı, protokol tribününde Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kaymakamlar ile ilçe belediye başkanları ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz birlikte izledi.

Maçın 19. dakikasında Kocaelisporlu Burak Süleyman yeni statta atılan ilk gole adını yazdırarak tarihe geçti. Kocaelispor, Burak ve Sinan Pektemek'in kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ