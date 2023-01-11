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Yeni kura takvimi yayınlandı! TOKİ Kocaeli kura çekim tarihleri belli oldu!

TOKİ Kocaeli kura sonuçlarının açıklanacağı tarih, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde bulunuyor. Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı kura takviminin ardından netlik kazandı. İşte, İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuç tarihi...

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  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kocaeli TOKİ kura tarihleri takvimi yayınlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 11 - 24 Ocak kura takvimi ile İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçeleri TOKİ Kocaeli kura çekim tarihleri de netlik kazandı.Toplamda 4 gün süren kura çekilişinin ardından 2+1 ve 3+1, 5 bin 200 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri...
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ NETLEŞTİ!

    Toplamda 5 bin 200 sosyal konutun hak sahibinin belirlendiği TOKİ Koceli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan açıkalamaya göre; TOKİ Kocaeli kuraları 18-19-20 ve 21 Ocak günlerinde İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    18 Ocak: İzmit (Sekbanlı-Sepetçi)

    19 Ocak: Derince Sopalı Mahallesi

    20 Ocak: Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe)

    21 Ocak: Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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