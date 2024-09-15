Kocaelispor: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Dani Ramirez ve Oğuz Gürbulak'ın (p) golleriyle 1-0'dan geri dönen Manisa FK, puanını 8'e yükseltti. Kocaelispor ise haftayı 9 puanla tamamladı. Kocaelispor'da Aaron Appindangoye ile Oğulcan Çağlayan, Manisa FK'da ise Mamadou Cissokho direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Habertürk Giriş: 15.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL