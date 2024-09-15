Kocaelispor: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Dani Ramirez ve Oğuz Gürbulak'ın (p) golleriyle 1-0'dan geri dönen Manisa FK, puanını 8'e yükseltti. Kocaelispor ise haftayı 9 puanla tamamladı. Kocaelispor'da Aaron Appindangoye ile Oğulcan Çağlayan, Manisa FK'da ise Mamadou Cissokho direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58'de Dani Ramirez ve 71. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak attı. Ev sahibinin tek golünü ise 45+4. dakikada Pedrinho kaydetti.
Kocaelispor'da 2. dakikada Aaron Appindangoye ve 90+2. dakikada Oğulcan Çağlayan, Manisa FK'da ise Mamadou Cissokho 18.dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Kocaelispor'da forma giyen Ryan Mendes, 30. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 8'e yükseltirken, Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Siyahlılar, Çorum FK'ya konuk olacak. Ege temsilcisi, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.