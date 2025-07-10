Kocaelispor, Angolalı oyuncuyu kiraladı!

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Kocaelispor, kadrosuna İsrail takımlarından Maccabi Haifa’dan kiraladığı orta saha oyuncusu Show’u kattı.

Show sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imzayı attı.

Kocaelispor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Show" denildi.