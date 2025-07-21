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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor'da iki ayrılık! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da iki ayrılık!

        Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Pedrinho ve Barış Alıcı ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:33
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        Kocaelispor'da iki ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda her iki futbolcunun da sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği bildirildi.

        Paylaşımlarda Pedrinho ve Barış Alıcı’ya Kocaelispor’a verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.

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