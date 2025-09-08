Kocaelispor, Macar stoperi kiraladı
Kocaelispor, Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, İtalyan temsilcisi Parma'da forma giyen genç defans oyuncusu Botond Balogh'u kiraladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.