        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, Macar stoperi kiraladı - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor, Macar stoperi kiraladı

        Kocaelispor, Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 14:12 Güncelleme: 08.09.2025 - 14:12
        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, İtalyan temsilcisi Parma'da forma giyen genç defans oyuncusu Botond Balogh'u kiraladı.

        Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

