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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor, Partizanlı kaleciyle imzaladı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Partizanlı kaleciyle imzaladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, başarılı kaleci Aleksandar Jovanovic için kulübü FK Partizan ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:21
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        Kocaelispor, Partizanlı kaleciyle imzaladı!
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        Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da golcünün ardından kaleci transferi de bitirildi.

        Hafta başında Petkovic'i renklerine bağladığını duyuran Körfez ekibi bugün de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiği kaleci Aleksandar Jovanovic için kulübü FK Partizan ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 32 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçmek üzere Kocaeli'ye davet edildi.

        Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir."

        ALEXSANDAR JOVANOVİC KİMDİR?

        Kariyerine Rad'ta başlayan kaleci Aleksandar Jovanovic, Donji Srem, Radnicki Nis, Danimarka'da AGF, İspanyol ekibi Huesca ve Kıbrıs'ta Apollon Limassol takımlarında forma giydi. 1.91 boyundaki deneyim kaleci 2023 yılında Partizan'a imza attı. 2016 yılında Sırbistan milli takım formasını da giymeye başlayan Jovanovic geçen sezon ülkesinde yılın takımına da seçildi.

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