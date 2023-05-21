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Kocaelispor, şampiyonluk kupasına kavuştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, kupasına kavuştu

Kocaelispor, şampiyonluk kupasına kavuştu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Şampiyonluğu garantilemesinin ardından normal sezonun son haftasında deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 yenilen Körfez ekibi, 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 84 puanla sezonu tamamladı.

Ankara Demirspor maçının ardından Kocaeli'ye dönen ve kent merkezinde üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, Seka Park Alanı Uçurtma Tepesi mevkisinde şampiyonluk kutlama programına katıldı.

Burada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mazisinde büyük başarılar bulunan kulübün zor günler geçirdiğini, amatör kümeye kadar gerilediğini hatırlatarak, gönül bağını kesmeyen, desteğini esirgemeyen taraftarın başarının mimarı olduğunu aktardı.

En zor zamanlarında Kocaelispor'un yanında olduğunu, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Büyükakın, "İnşallah bundan sonra Kocaelispor asla 2. Lig'i bir daha görmeyecek. Kendi adıma, Kocaelispor'un en zor zamanlarında elimi değil gövdemi taşın altına koymayı bildim." diye konuştu.

Kocaelispor'un siyasete malzeme olmamasını arzuladığını ancak 'Başarılı olursa Büyükşehir Belediye Başkanı destek veriyor. Buradan siyaseten nemalanır' düşüncesiyle zarar vermek için çalışanlar olduğunu dile getiren Büyükakın, kendisinin bir gün bile bu düşüncede olmadığını kaydetti.

Büyükakın, şunları söyledi:

"Kocaelispor üzerinden siyaset devşirmeye kalkanları kapıdan içeri sokmayın. Maçlara bile gelmedik ki sırf bizim yüzümüzden Kocaelispor zarar görmesin diye. Ama şunu bilin ki Kocaelispor'un üzerinden elimizi bir gün olsun çekmedik. Elhamdülillah, bütün yükünü çektik ama zarar görmesin diye o tribüne bile gelmedik. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Siyasete, Kocaelispor'u asla malzeme etmeyeceğiz. Kocaelispor'un başına gelecek en büyük tehlike birliğimizin, beraberliğimizin bozulması olur.

Zor günlerde takıma sahip çıkmak için bu birliğin beraberliğin bozulmamasını sizlerden özellikle rica ediyorum. Bu takımın Süper Lig'de oynaması gerekiyor, bu takımın Avrupa kupalarında kupayı kaldırması gerekiyor. Bakın benim gönlümde yatan Kocaelispor, çok iyi bir planlamayla altyapısını çok sağlam kurarak, tesis altyapısını çok sağlam kurarak Kocaelispor'u on beş yıllık bir planlamada Avrupa'da, dünyada derece yapacak bir kulüp haline getirmek. Üç yüz bin, dört yüz bin nüfusu olan ülkeler, dünya kupalarında dereceye giriyor. Kocaeli'nin iki milyon nüfusu var. Birbirimize bağlanır, sımsıkı olur, tek yumruk olursak başarırız."

Büyükakın, mali açıdan Kocaelispor'u desteklemeye devam edeceğini, 1. Lig'de çok başarılı sonuçlar almak için bir ekip kuracaklarını sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Engin Koyun ise zor, meşakkatli günlerden geçerek bu güne ulaştıklarını aktardı.

Koyun, "Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere getirmek için bir bir adımlarla gidiyoruz. Bu fırsatı bizlere veren siz değerli taraftarımıza ve bu başarının mimarı, desteğini esirgemeyen, maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yalçın Orhan ile 2. ve 3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Volkan Can, isimleri anons edilerek sahneye davet edilen futbolcular ile teknik heyete madalyaları ve 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.

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