        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelisporlu taraftarlardan Selçuk İnan'a 41. yaş sürprizi - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelisporlu taraftarlardan Selçuk İnan'a 41. yaş sürprizi

        Kocaelisporlu taraftarlar, teknik direktör Selçuk İnan'ı şaşkınlığa uğratan doğum günü sürprizi hazırladı. İnan'ın ailece akşam yemeği yediği restorana sahilden teknelerle yanaşan taraftarlar, '41 yaşında Kocaelispor'un hocası olmak herkese nasip olmaz' diyerek doğum günü bestelerini seslendirdi ve yeşil-siyah pasta kesti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:05
        1

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, dün (salı) 41 yaşına girdi. İstanbul'da ailesiyle birlikte doğum günü için restoranda bir araya gelip akşam yemeği yiyen İnan'a, bir grup Kocaelispor taraftarı sürpriz yaptı.

        2

        Yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu denizden teknelerle restorana yaklaştı ve meşaleler eşliğinde sloganlar attı. Yapılan organizasyonun bir başka çiftin evlilik teklifi olduğuna inandırılan Selçuk İnan bir süre sonra eşinin yönlendirmesiyle taraftarı, pankartları ve sloganları tanıyarak büyük şaşkınlık yaşadı.

        3

        41 YAŞINA KOCAELİSPOR'DA GİRDİ

        Kocaelispor Kulübü Organizasyon Müdürü Mehmet Açık ve bir grup taraftar, Güvenç Kurtar'dan sonra Kocaelispor'da teknik direktörlük yaparken 41 yaşına giren ikinci isim olan Selçuk İnan'a unutmayacağı bir anı hazırladı ve doğum günü için özel beste yaptı.

        4

        DETAYLI ORGANİZASYON YAPILDI

        Selçuk İnan için '41 yaşında Kocaelispor'un hocası olmak herkese nasip olmaz', 'İyi ki doğdun, 41'de bizimle oldun', '41 kere maşallah' pankartları ve bayraklar hazırlanırken, otobüsler ve tekneler kiralanarak yola çıkıldı. Yol boyunca organizasyonun detayları prova edildi. İnan'ın organizasyonu erkenden fark etmemesi için evlilik teklifi görüntüsü hazırlandı. Bazı taraftarlar ise balıkçı kılığına girerek sahildeki yerini aldı.

        5

        EVLİLİK TEKLİFİ YAPILIYOR SANDI, İLGİLENMEDİ

        Selçuk İnan ailesiyle yemek yerken bir anda Kocaelisporlu taraftar grubunun sloganları başladı, meşaleler yakıldı. Başlangıçta evlilik teklifi olduğuna inanan İnan tepki vermedi. Eşinin yönlendirmesiyle doğum günü sürprizinin farkına varan ve kalabalığın kendisi için dışarıda olduğunu anlayan Selçuk İnan , şaşkın bakışlar arasında restorandan dışarı çıkıp, taraftarın yanına gitti.

        6

        BÜYÜK ŞOK YAŞADI, SAHİLDE PARA KESTİ

        Sahile yaklaşan teknelerden 'Tiryakinim' şarkısı çalındı ve sloganlar atıldı. Hayatında yapılan en güzel sürpriz olduğunu belirten ve gözleri dolan Selçuk İnan duygusal anlar yaşadı. Yeşil-siyah renklerde hazırlanan pastanın mumlarını taraftarlarla birlikte üfleyen İnan ardından kendisi için hazırlanan besteyi dinledi. Selçuk İnan kendisine verdikleri değer için taraftara teşekkür etti.

        7

        "SİZİNLE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

        Taraftar adına konuşan Mehmet Açık ise, "41 yaşında çok hocamız olmadı. Bir Güvenç Kurtar olmuştu. O zaman biz küçüktük. Şimdi hocama nasip oldu. Başkanımızın da selamı var. 41 yaşınızda sizinle olmaktan çok mutluyuz. İnşallah uzun ömür ve Kocaelispor'da güzel şeyler nasip eder" dedi.

        8

        İnan da, "İnşallah mahcup olmayız" karşılığını verdi, misafirleriyle tek tek ilgilendi.

