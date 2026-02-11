Kocaelisporlu taraftarlardan Selçuk İnan'a 41. yaş sürprizi

"SİZİNLE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Taraftar adına konuşan Mehmet Açık ise, "41 yaşında çok hocamız olmadı. Bir Güvenç Kurtar olmuştu. O zaman biz küçüktük. Şimdi hocama nasip oldu. Başkanımızın da selamı var. 41 yaşınızda sizinle olmaktan çok mutluyuz. İnşallah uzun ömür ve Kocaelispor'da güzel şeyler nasip eder" dedi.