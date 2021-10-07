BKM Film yapımcılığında beyaz perdeye yansıyan Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. 2015 yapımı Kocan Kadar Konuş filminin senaryosu ise Şebnem Burcuoğlu'na ait.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?
Çekimleri Bolu’nun Göynük ilçesinde gerçekleşen Kocan Kadar Konuş filminin konusu şöyle:
Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Romina Özipekçi - Ferda
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu
YORUMLAR