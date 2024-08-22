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        Haberler Gündem Güncel Koçarlı'da Halk Ekmek satışı başladı | Son dakika haberleri

        Koçarlı Belediyesi Halk Ekmek satışına başladı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Halk Ekmek satışına başlandı. Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Halkımızın ekmeğe daha sağlıklı ve ekonomik şartlarda ulaşabilmesi için yeni bir düzenlemeye gittik. Şimdi, yerel fırınlarımızla iş birliği yaparak, Koçarlı halkına hijyenik, taze ve uygun fiyatlı ekmek sunuyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:23
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        Koçarlı'da Halk Ekmek satışı başladı
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın girişimleriyle başlatılan yeni Halk Ekmek satış projesi hayata geçti.

        Başkan Arıcı, ilçede faaliyet gösteren yerel fırınlarla iş birliği yaparak, hijyenik şartlarda üretilen ekmekleri Koçarlı halkının ayağına kadar ulaştırmaya başladı.

        Başkan Özgür Arıcı, yeni ekmek satış projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için kararlı adımlar attık. Halk ekmek fırınımızın hijyenik şartlara uygun olmadığını gördüğümüzde, derhal kapatma kararı aldık. Ancak halkımızın ekmeğe daha sağlıklı ve ekonomik şartlarda ulaşabilmesi için yeni bir düzenlemeye gittik. Şimdi, yerel fırınlarımızla iş birliği yaparak, Koçarlı halkına hijyenik, taze ve uygun fiyatlı ekmek sunuyoruz. Koçarlı’nın parası Koçarlı’da kalıyor, yerel ekonomimiz güçleniyor” dedi.

        Şu an sadece mobil satış aracı ile hizmet verdiklerini ilerleyen zamanlarda ise taleplerin artmasıyla ilçe genelinde farklı satış noktaları oluşturmayı planladıklarını da ifade eden Başkan Arıcı, "Vatandaşlarımız artık özellikle kırsal mahallelerimizde hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeklere kolayca ulaşabiliyor. Her gün farklı mahallelerde mobil ekmek satış aracımız ekmeği halkımızın ayağına götürüyor. Mahalle mahalle dolaşarak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Aydın
        #Koçarlı
        #halk ekmek
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