Koçarlı'da Halk Ekmek satışı başladı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın girişimleriyle başlatılan yeni Halk Ekmek satış projesi hayata geçti.

Başkan Arıcı, ilçede faaliyet gösteren yerel fırınlarla iş birliği yaparak, hijyenik şartlarda üretilen ekmekleri Koçarlı halkının ayağına kadar ulaştırmaya başladı.

Başkan Özgür Arıcı, yeni ekmek satış projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için kararlı adımlar attık. Halk ekmek fırınımızın hijyenik şartlara uygun olmadığını gördüğümüzde, derhal kapatma kararı aldık. Ancak halkımızın ekmeğe daha sağlıklı ve ekonomik şartlarda ulaşabilmesi için yeni bir düzenlemeye gittik. Şimdi, yerel fırınlarımızla iş birliği yaparak, Koçarlı halkına hijyenik, taze ve uygun fiyatlı ekmek sunuyoruz. Koçarlı’nın parası Koçarlı’da kalıyor, yerel ekonomimiz güçleniyor” dedi.