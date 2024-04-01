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        Haberler Gündem Kocasinan, Melikgazi, Talas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kayseri Kocasinan, Melikgazi, Talas'ta kim kazandı?

        Kocasinan, Melikgazi, Talas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart: Kim Belediye Başkanı oldu?

        Türk halkı bir seçimi daha geride bıraktı. Oy verme süreci bitti ve sandıklar kapandı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere hangi adayların kazandığı da belirlendi. İşte, 31 Mart 2024 Kayseri Yerel Seçim sonuçları ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas'ta kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:48
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        Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. İşte, Kayseri Kocasinan, Melikgazi ve Talas yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

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        KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı yüzde 35.45 oy oranı ile Ak Parti adayı Ahmet Çolakbayrakdar oldu, Melikgazi Belediye Başkanı yüzde 37.25 oy oranı ile Ak Parti adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu oldu, Talas Belediye Başkanı ise yüzde 33.50 oy oranı ile Ak Parti adayı Mustafa Yalçın oldu.

        Kayseri'de açılan sandık sayısı yüzde 99.5'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, üç ismin de Belediye Başkanlığı resmileşmiş olacak.

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        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!

        Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.

        Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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