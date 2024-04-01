KOCASİNAN, MELİKGAZİ VE TALAS BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı yüzde 35.45 oy oranı ile Ak Parti adayı Ahmet Çolakbayrakdar oldu, Melikgazi Belediye Başkanı yüzde 37.25 oy oranı ile Ak Parti adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu oldu, Talas Belediye Başkanı ise yüzde 33.50 oy oranı ile Ak Parti adayı Mustafa Yalçın oldu.

Kayseri'de açılan sandık sayısı yüzde 99.5'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, üç ismin de Belediye Başkanlığı resmileşmiş olacak.

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