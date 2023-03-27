Oyuncu, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi'nde rol almıştı.



Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan Engür, 'SüngerBob KareŞort' çizgi dizisinde 'Squitward'ü seslendirmişti.