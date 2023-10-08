Kolajen deposu asırlık şifa! Yemeklere 1 kaşık ekleyince eklem ağrılarını gideriyor, kalbe iyi geliyor
Genellikle etlerle birlikte kullanılan kuyruk yağı sağlık üzerinde oldukça faydalı. Çoğu kişinin yemekten kaçındığı kuyruk yağının aslında kolajen deposu olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik et yemeklerine ve köfteye eklediğiniz bir çorba kaşığı doğranmış kuyruk yağı hem lezzet katıyor hem se sağlığınıza sağlık! İşte kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası…
Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da adlandırılan kuyruk yağı, etin üzerinde bulunur ve etli yemeklerin de vazgeçilmezidir. Lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok faydayı içinde bulunduran kuyruk yağının kullanımları değişkenlik gösterdiği için hangi yemeklerde kullanılacağı merak ediliyor. Kokusu biraz ağır olabileceğinden her yemekte kuyruk yağı kullanılmaz. Ancak et yemeği yapıyorsanız asla bu yağı eksik etmeyin. Peki kuyruk yağının köfteye de lezzet ve yumuşaklık kattığını biliyor muydunuz?
Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarımızın daha iyi çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sağlıklı yağlardan biri de kuyruk yağıdır. Donmuş halde bulunduğu için don yağı adı da verilen kuyruk yağı uzmanların da önerdiği bir yağdır. Ancak tüketirken dikkat edilmekte fayda var.
KUYRUK YAĞI NEDİR?
Hayvanların omurgasının son kısmında bulunan kuyruk yağı katı halde bulunan bir hayvansal yağdır. Bu yüzden don yağı olarak da bilinir. Yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılan kuyruk yağı sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kullanılır.
Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse yüzde 60’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşur. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir.
KUYRUK YAĞININ FAYDALARI
Kuyruk yağı sağlıklı bir yağ olduğu için kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.
İçeriğindeki omega – 3 yağ asitleri ile sağlık için sayısız faydayı barındırır.
Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
Antioksidan etki gösterir.
Cilt sağlığı için faydalı olan kuyruk yağı yeni hücrelerin oluşmasına etkilidir.
Sinir hücrelerinin güçlenmesine katkı sağlar.
Damar tıkanıklıklarının oluşmasını engeller.
KALPTEN ROMATİZMAYA ASIRLIK ŞİFA: KUYRUK YAĞI
Vücut fonksiyonlarının yeterli düzeyde çalışması için uzmanlar sağlıklı yağ tüketilmesini öneriyor. Omega yağları açısından zengin olan bitkisel yağlarla beraber bazı hayvansal yağların da tüketilmesi, sağlık için faydalıdır.
İşte kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası...
Kolajen üretimi sağlar
Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kuyruk yağında omega yağ asitleri bulunur. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağları asitleri bakımından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur. Vücudu enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.
Kas ve kemik gelişimini destekler
Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir.
Kalp sağlığını korur
Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir. Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir. Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önler.
Ağrı kesicidir
Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir. Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi. Kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz.
Boyun fıtığına iyi gelir
Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir. Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır. Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!
KUYRUK YAĞI NASIL ERİTİLİR?
Kuyruk yağı oldukça katı bir kıvama sahiptir. Yemeklerde kullanıldığında belli bir ısıya maruz kalınca eriyebilir. Kuyruk yağını eritmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Alınan kuyruk yağını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayınız.
Tencerenizi ısıtıp doğranan parçaları içine ekleyiniz.
Dilerseniz teflon ya da granit tencere seçebilirsiniz.
Bir müddet kuyruk yağının ısınmasını bekleyiniz.
Bu esnada kuyruk yağı öncelikle suyunu bırakacak, ardından kızarmaya ve erimeye başlayacaktır.
Erimenin son evresinde tencere içinde minik parçalar oluşacaktır. Bu parçalar kıkırdak kısmıdır.
Yemeklerinizde yağını ve kıkırdak kısmını kullanabilirsiniz.
KUYRUK YAĞININ ZARARLARI VAR MI?
Kuyruk yağı uzun yıllardır insanlar tarafından tüketilen bir besindir. Zararı yok denilemez fakat ölçülü şekilde tüketildiğinde faydaları hissedilir.
Kuyruk yağı sık sık tüketildiğinde kilo almaya neden olabilir. Bu nedenle kuyruk yağını ölçülü ve zaman zaman tüketmeniz önerilir.
Hayvansal kaynaklı bir yağ türü olduğu için sıkça tüketim sonucunda kolesterol düzeyini de etkileyebilir.
40 yaşından sonra kuyruk yağının sindirimi zor olmaktadır. 40 yaşını geçmiş kişilerin kuyruk yağı tüketirken ölçüyü kontrol etmesi önerilir.
Kuyruk yağının sağlık açısından zararı yoktur. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla tüketim ile birlikte kolesterol gibi sorunlar meydana gelebilir.
KUYRUK YAĞI NERELERDE KULLANILIR?
Kuyruk yağı genellikle mangal ziyafetlerinde tercih edilir. Kuşbaşı et pişireceğiniz zamanlarda, her 2 et arasında 1 adet kuyruk yağı eklerseniz etin daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlayabilirsiniz.
Köftelerinizin içine ekleyeceğiniz bir çorba kaşığı çekilmiş kuyruk yağı hem lezzet katacak hem de yumuşaklık sağlayacaktır.
Ciğer şiş hazırlarken kuyruk yağı kullanırsanız ciğerlerin kurumasına engel olabilirsiniz.
Kuyruk yağını güveç yemeklerinize eklediğinizde daha lezzetli bir yemek hazırlamış olursunuz.
Lahmacun harcı hazırlarken kuyruk yağını da kıyma gibi çektirerek biraz yağlı fakat lezzetli lahmacun elde edebilirsiniz.