Kolajen deposu asırlık şifa! Yemeklere 1 kaşık ekleyince eklem ağrılarını gideriyor, kalbe iyi geliyor

Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da adlandırılan kuyruk yağı, etin üzerinde bulunur ve etli yemeklerin de vazgeçilmezidir. Lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok faydayı içinde bulunduran kuyruk yağının kullanımları değişkenlik gösterdiği için hangi yemeklerde kullanılacağı merak ediliyor. Kokusu biraz ağır olabileceğinden her yemekte kuyruk yağı kullanılmaz. Ancak et yemeği yapıyorsanız asla bu yağı eksik etmeyin. Peki kuyruk yağının köfteye de lezzet ve yumuşaklık kattığını biliyor muydunuz?

Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarımızın daha iyi çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sağlıklı yağlardan biri de kuyruk yağıdır. Donmuş halde bulunduğu için don yağı adı da verilen kuyruk yağı uzmanların da önerdiği bir yağdır. Ancak tüketirken dikkat edilmekte fayda var.

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KUYRUK YAĞI NEDİR?

Hayvanların omurgasının son kısmında bulunan kuyruk yağı katı halde bulunan bir hayvansal yağdır. Bu yüzden don yağı olarak da bilinir. Yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılan kuyruk yağı sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kullanılır.

Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse yüzde 60’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşur. Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir.