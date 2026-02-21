Köln: 2 - Hoffenheim: 2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Köln'le 2-2 berabere kaldı. 1-0 geriye düştükten sonra Ozan Kabak ve Andrej Kramaric'in golleriyle öne geçse de 63. dakikada Said El Mala'nın golüne engel olamayan Hoffenheim, haftayı 46 puanla tamamladı. Köln ise puanını 24'e çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Köln'e konuk oldu. Cologne Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı rövaşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi.
Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi.
Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 46, Köln ise 24 puana ulaştı.