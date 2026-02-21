Köln: 2 - Hoffenheim: 2 | MAÇ SONUCU

Gazze Barış Kurulu toplandı. Gazze'ye "Barış" gelecek mi? Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. "Barış Kurulu" barış getirecek mi? Gazze şu anda ne durumda? Barış Kurulu mu? Vesayet mi? Gazelliler Barış Kurulu'na ne diyor? Gazze şu anda ne durumda? Türk Askeri Gazze'ye girecek mi? Hamas silah bırakmay... Daha Fazla Göster

Gazze Barış Kurulu toplandı. Gazze'ye "Barış" gelecek mi? Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. "Barış Kurulu" barış getirecek mi? Gazze şu anda ne durumda? Barış Kurulu mu? Vesayet mi? Gazelliler Barış Kurulu'na ne diyor? Gazze şu anda ne durumda? Türk Askeri Gazze'ye girecek mi? Hamas silah bırakmaya hazır mı? ABD büyük savaşa hazırlanıyor. ABD İran'da nereyi vuracak? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Siyasi Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin anlattı. Daha Az Göster