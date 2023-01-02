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Kolombiya'da ELN ve diğer silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurdu

Kolombiya'da ELN ve diğer silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı
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AA

Twitter hesabından haberi paylaşan Petro, ülkeye "topyekun barış" geleceğini belirterek, "Bu cesur bir harekettir. İkili ateşkes, silahlı örgütlerin ve devletin buna saygı duymasını zorunlu kılar. Ulusal ve uluslararası bir teyit mekanizması olacak. Kolombiya'ya topyekun barış gelecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsadığını dile getiren Petro, "Bu ateşkesin amacı, etnik-bölgesel, köylü toplulukları ve genel olarak insani durumları ön plana çıkarmak ve saldırgan eylemleri askıya almaktır." ifadesine yer verdi.

Petro, hükümet olarak ateşkesin süre ve şartlarını belirlemek amacıyla özel bir kararname hazırladığını kaydetti.

Müzakerelerin ilerlemesine bağlı olarak tarihin uzatılabileceğini hatırlatan Petro, sürecin ulusal ve uluslararası gözetiminin Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu (BM), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Katolik Kilisesi tarafından yapılacağını söyledi.

Ateşkes yapılan silahlı örgütler içerisinde ELN'nin yanı sıra Marquetalia Merkez Komutanlığı, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri muhalifleri (FARC), Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri yer alıyor.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino başkanlık ederken ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamadı ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı çıktı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN İLE MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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