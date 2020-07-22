Kolonya Cumhuriyeti, komedi türündeki Türk filmi; senarist Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmidir. Film, 21 Nisan 2017'de vizyona girdi.

2017 yılında Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer aldı. Seyirci sayısı 1.114.318 oldu. Peki Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları kimler? İşte Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu...

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başbakan ziyareti ve il olma vaadi ile uzak diyarlardaki bir beldenin belediye başkanlığını kazanan Peker Mengen, halk bu vaadi unutmayınca başbakanı kendine özgü yöntemlerle beldeye gelmeye ikna eder. Danışmanları ile yaptığı istişareler sonrası şaşalı bir karşılama töreni hazırlayan Peker, bu törenin kontrolünü kaybeder ve 5000 nüfuslu belde bir anda ülke olmak zorunda kalır.

Hem de Amerika ile savaşa girmiş bir ülke. Peker Mengen, istemeden evlendiği karısı Mualla ve danışmanları bir yandan Amerika ile uğraşırlarken, bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadacak, bu yolda bir uzaylının yardımını bile alacaklardır. Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez’in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği bu absürt komedide başrolleri Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin paylaşıyor. Kolonya Cumhuriyeti sizi kahkahanın hiç durmayacağı bir absürt dünyaya götürüyor!

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kolonya Cumhuriyeti filminin oyuncu kadrosu;