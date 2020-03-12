Kolonya sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KOLONYA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kolonya şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kolanya, kolonyağı" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'kolonya'dır.

KOLONYA NEDİR?

Kolonya, etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir tür parfüm.

KOLONYA SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'İçinde limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir madde' anlamına gelen kolonya, Türkçeye İtalyancadan geçmiştir.