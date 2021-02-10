Kolşisin ilacı nedir? Kolşisin ilacı ne işe yarar? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kolşisin çiğdem çiçeğinden elde edilen ilacın koronavirüs iyileşim sürecinde katkı sağladığı belirlendi. Konuyla ilgili uzman doktorlardan açıklama geldi. İşte kolşisin ilacı faydaları haberimizde...

KOLŞİSİN İLACI NEDİR?

Kolşisin, gut ve Behçet hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Gut hastalığında NSAİİ veya steroidlere göre daha az tercih edilir. Kolşisin için diğer kullanımlar arasında perikardit ve ailesel Akdeniz ateşinin önlenmesi yer alır. Çeşitli romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi kanser tedavisi için de araştırılmaktadır.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kolşisinin dar bir terapötik indeksi vardır ve bu nedenle aşırı doz, önemli bir risktir. Kolşisinin yaygın yan etkileri, özellikle yüksek dozlarda mide-bağırsak rahatsızlığıdır. Şiddetli yan etkiler, düşük kan hücreleri ve rabdomiyoliz içerebilir ve ilaç aşırı dozda kullanılırsa ölümcül olabilir. Kolşisinin hamilelikte kullanım için güvenli olup olmadığı net değildir ancak emzirme sırasında kullanımı güvenli görünmektedir. Kolşisin, birden fazla mekanizma yoluyla iltihabı azaltarak çalışır.

KOLİŞİN İLACI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Kolşisinin corona virüse karşı enfeksiyon önleyici, iltihap çözücü olarak kullanılabileceği söyleyen Prof. Dr. Nazmi Gültekin, "Bunun üzerine bu sihirli ilaç geçen sene mart ve nisan aylarında Covid-19 vakalarının en çok olduğu ve ölüm oranlarının en yüksek yaşandığı, İtalya, İspanya ve Rusya'da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda kullanıldı. Ve yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. Covid-19 vakalarında sitokin fırtınasını azaltıyor ve çoğu vakada da durduruyor. Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor. Bu sırada bazı hastalarda sitokin fırtınası yaşanıyor. İşte bu gizemli ilaç, bu fırtınayı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gültekin, “Yoğun bakımlarda corona virüs hastalarında başarı oranı dikkat çekici. Ülkemizde de tez konusu yapıldı ve uluslararası toplantılarda sunuldu. Ama kolşisinin kesinlikle hekim tarafından uygulanması gerektiği unutulmamalı" dedi.