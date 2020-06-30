Koltuk altı bezeleri; kadın ve erkekte ortaya çıkabilen birer yağ bezesi şeklinde olan kabartılardır. Küçük birer kitle halinde ortaya çıkan bu bezeler birer hastalık belirtisi nedeni olabilmektedir. Bu bezeler bazen büyüyebilmektedirler. Bezelerin ortaya çıkmasında birçok etken rol alabilmektedir. Traş yapılması esnasında enfeksiyon kapması, kullanılan deodorantlardan, terleme önleyici spreyler bu durumun oluşmasına etken olabilmektedir. Bazı durumlarda bakteri ya da enfeksiyon olması halinde de ortaya çıkabilmektedir. Öncesinde küçük birer apse şeklinde oluşan ve daha sonra büyüyerek acı ve ağrıya neden olabilen bezeler haline dönüşebilmektedirler.

Kadınlarda görülmesi halinde bazı durumlarda meme kanseri riski oluşturabilecek bezelerin olması ihtimali göz önünde bulundurularak hekime müracaat etmek gereklidir. Koltuk altında oluşan bezeler altta yatan duruma göre değerlendirilerek tedavi edilir. Eğer bir enfeksiyon ya da bakteri nedeni ile oluştuysa ilaç tedavisi ya da merhem ile iyileştirilebilir. Eğer meme kanseri riski taşıyorsa ona göre bir önlem alınmaktadır.

Bezeler bazen vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilmektedir. Bazıları yağ bezesi ya da kıl dönmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Lenf bezlerinde ortaya çıkması halinde daha kötü hastalıkların işaretçisi olabilmektedirler.

Bezelerin nedenleri nelerdir;

Zararsız yağ doku büyümeleri ( lipomlar )

Kan, kemik iliği ( lösemi ) kanseri

Alerjik reaksiyonlar

Viral enfeksiyonlar

Meme kanseri

Lenfatik sistem ( lenfoma) kanseri

Kanser olmayan fibröz doku büyümesi ( fibroadenom )

Bakteriyel enfeksiyonlar

Koltuk altında oluşan bezelerin en azından şüphesinin giderilmesi açısından mutlaka bir hekime başvurarak neden olduğuna dair bilgi alınması ve eğer şüpheli bir durum oluşturuyorsa tedavi ettirilmesi için gereken önem verilmeli ve ihmal edilmeden üzerinde durulmalıdır.