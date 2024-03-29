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        Haberler Gündem Güncel Kombi patladı, yangın çıktı! - Son dakika haberi

        Kombi patladı, yangın çıktı!

        İstanbul Güngören'de bir evde kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Binanın üst katında bazı kişilerin mahsur kaldığı belirtilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:20
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        Kombi patladı, yangın çıktı!
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        Güngören'de ilk belirlemelere göre kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu.

        DHA'nın haberine göre 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.

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