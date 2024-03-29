Kombi patladı, yangın çıktı!
İstanbul Güngören'de bir evde kombi patlaması sonucu yangın çıktı. Binanın üst katında bazı kişilerin mahsur kaldığı belirtilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı
Giriş: 29.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:20
Güngören'de ilk belirlemelere göre kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu.
DHA'nın haberine göre 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ