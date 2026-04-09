        Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

        Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına alındı

        Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaşılan videoda aleni şekilde müstehcen ifadeler kullandığı ve tarihi değerlere hakaret ettiği belirlenen Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Komedyen, gözaltına alındı
        Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

        İHA'da yer alan habere göre; komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

