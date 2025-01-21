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        Haberler Bilgi Yaşam KOMEK kayıtları ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KOMEK kayıt ve başvuru tarihleri 2025

        KOMEK kayıtları ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? KOMEK kayıt ve başvuru tarihleri 2025

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kayıt başvuruları başladı. KOMEK'te eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Peki KOMEK kayıtları ne zaman bitiyor, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2025 KOMEK kayıt ve başvuru tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:33
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        KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni bir beceri öğrenmek veya kendini geliştirmek için bir kursa kaydolmak isteyenlerin gözü "KOMEK kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2025 KOMEK kurs kayıt başvuru tarihleri...

        2

        KOMEK KAYIT BAŞVURUSU BAŞLADI

        KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim kayıtları başladı. 21 Ocak -3 Şubat tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak.

        3

        FARKLI BRANŞ VE ETKİNLİKLERLE EĞİTİM DEVAM EDİYOR

        KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

        3-6 yaş çocukları olan bayan kursiyerlere kapılarını açan KOMEK, annelere çocuklarını güvende hissedecekleri ortamlar sunuyor. Çocuk oyun salonlarında eğitici annelik branşında ihtisas yapmış uzmanlar tarafından çocuklara okul öncesi eğitim verilirken aynı zamanda KOMEK atölyelerinde üretilen sağlıklı, eğitici ve eğlenceli oyuncaklarla çocukların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olunurken eğlenceli anlar yaşamalarını sağlıyor.Konya merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 21 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

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