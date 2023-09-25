KOMEK kurs kayıt başvuru tarihleri: 2023 KOMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

KOMEK kurs kayıt başvuru tarihleri: 2023 KOMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

KOMEK kurs kayıt başvuru tarihleri: 2023 KOMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? KOMEK kurs başvuruları için geri sayım başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) güz dönemi kayıt tarihleri bekleniyor. Yeni bir beceri öğrenmek veya kendini geliştirmek için bir kursa kaydolmak isteyenlerin gözü "KOMEK kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 KOMEK kurs kayıt başvuru tarihleri...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuru ekranı yakında açılıyor. Kendini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek isteyen vatandaşlar komek.org.tr adresi üzerinden belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki, KOMEK kurs kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 KOMEK kurs kaydı nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

KOMEK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim güz dönemi kayıtları başladı. KOMEK kursları için 26 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak. 2023-2024 güz döneminde hafta içi desleri 16 Ekim-2 Şubat 2023 tarihleri arasında; hafta sonu dersleri ise 21 Ekim-4 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

366 BRANŞ

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

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