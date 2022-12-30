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Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

2023 yılbaşı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu özel gün öncesi vatandaşlar; birbirlerine yeni yıl mesajları göndermeye başladı. Konuyla ilgili olarak en komik, eğlenceli ve esprili yılbaşı mesajlarını bir araya getirdik. İşte, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz yılbaşı mesajları...

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  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    2023 hepimiz için kutlu olsun! Yeni yıl için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği bu özel güne dair birbirinden eğlenceli, komik ve esprili mesajlarını derledik....
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    EN KOMİK VE EĞLENCELİ YILBAŞI MESAJLARI 2023

    2022 yılında kutup ayılarıyla olan münasebetimi 2023 yılında sona erdirmeyi umut ediyorum.

    2022 de bitti 2023 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.

    2023'ü manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle.

    Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    Bu sene hangi ünlünün filmini seyredeceğiz iddialar açıldı. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun.

    Bu yılbaşı soğuk geçecek diyorlar... Sanki yılbaşı arada bir haziran ayına denk geliyor!

    Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    Dertlerin ufacık, sevinçlerin kocaman olsun. Mutlu yıllar!

    Yeni yıl umut olsun. Yürekler bulut olsun. Her sene sağlık, mutluluk hep bizimle olsun.

    Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Herkesin yeni yılı kutlu olsun.
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    Koronayı şutlayın, yeni yılı kutlayın. Hoş geldin 2023!

    Önemli duyuru: 1982'de içilen kahvelerin hatırı dolmuştur.

    Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileklerimle...
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    İster inanın ister inanmayın ama sizin eski yıl yeni bir yıl doğurdu.

    2022'e elveda, 2023'ye merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.

    Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.
  • Komik ve Eğlenceli Yılbaşı Mesajları 2023: En Komik, Eğlenceli ve Esprili Yeni Yıl Kutlama Mesajları ile Tebrik Sözleri

    Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

    2022 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi az yakıyor diye 50 geyik.

    31 Aralık'ta kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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