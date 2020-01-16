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Komisyon nasıl yazılır? Komisyon ne demek? Komisyon sözlük anlamı TDK imla

Komisyon kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre komisyon sözcüğünün doğru yazımı nasıl? Komisyon kelimesinin sözlük anlamı nedir? İşte yanıtlar...

Komisyon nasıl yazılır

Komisyon sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KOMİSYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, komisyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "komüsyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "komisyon"dur. 

KOMİSYON NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimize Fransızcadan geçen komisyon, "alt kurul" anlamına gelmektedir.

Komisyon ayrıca; "Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye" manası taşımaktadır.

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