- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Konya'nın Selçuk ilçesinde, 26 Ağustos 2018'de, Muammer Durgut (63),alışveriş için gittiği pazarda, olay tarihinden 1 ay önce apartman bahçesine malzeme konulması nedeniyle tartıştığı alt kat komşusu Mevlüt Akbaş (37) ile karşılaştı. Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş'ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından da kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu.
ÜÇ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden ve 3 kurşunla ağır yaralanan Akbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Akbaş, 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Muammer Durgut, polisteki ifadesinde, "Yolumu kesti, beni takip ediyordu" dedi. Tabancanın ise babasından yadigar kaldığını ileri sürdü. Durgut, tutuklandı.
Muammer Durgut (63),tarafından öldürülen Mevlüt Akbaş.
"BİR ANLIK REFLEKSLE YAPTIM"
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Muammer Durgut'un Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ölen Mevlüt Akbaş'ın eşi Çiğdem Akbaş ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada Muammer Durgut, Akbaş ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu ve kavga ettiklerini ileri sürdü. Durgut, "Eşimle pazarda alışveriş yaparken Mevlüt Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
DAHA ÖNCE DE KOMŞUSUNUN BACANAĞINI BIÇAKLAMIŞ
Duruşmada tanık olarak dinlenen Mevlüt Akbaş'ın bacanağı Samet A., kendisinin de daha önce sanık tarafından bıçakla yaralandığını anlatarak, "Olaydan yaklaşık bir ay önce sanıkla kavga ettim. Vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandım. Bu konuya ilişkin ayrıca bir dava açıldı. Halen devam ediyor' 'diye konuştu. Olay günü silah sesini duyup evden çıktığını ve bacanağını sokak ortasında kanlar içinde bulunduğunu belirten Samet A., ''Muammer Durgut'un, öldürülen ile herhangi bir husumeti yoktu. Birlikte iş yaptılar" dedi.
"EŞİMLE ARASINDA HUSUMET YOKTU"
Duruşmada söz alan Çiğdem Akbaş ise, Muammer Durgut ile eşinin arasında bir husumet olmadığını iddia etti. Akbaş, "Sanık komşumuz olur. Eşim ile arasında bir husumet yoktu. Sanık, eşime kendi kendine mi düşman oldu bilmiyorum? Şikâyetçiyim" diye konuştu.
"EŞİMİ BİRÇOK KEZ YARALAMIŞ"
İfadelerin ardından öldürülen Mevlüt Akbaş'ın eşinin avukatı, Mevlüt Akbaş'ın vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet yaralarının bulunduğunu, kaldırıldığı hastanenin raporunu hazırlayan doktorun da duruşmada dinlenmesini istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.