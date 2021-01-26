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HaberlerGündem3. SayfaCANİLER! Son dakika: Köpeği acımadan ağzından vurmuşlar
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Kan donduran vicdansızlık! 'Cesur'u eğlence olsun diye ağzından vurmuşlar

Van'ın Tuşba ilçesinde, vicdansızların sokak köpeği 'Cesur'a yaptıkları kan dondurdu. Ağzından silahla vurulan Cesur, bir çocuğun ihbarıyla can çekişirken bulundu. Hemen harekete geçen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Ağır yaralanan köpek, kaldırıldığı Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Korkunç olaya tepki gösteren hayvanseverler, "Röntgen ve tetkikler sonucunda anlaşıldı ki can dostumuz ağzında 30, vücudunda ise 35 saçmayla mücadele etmiş. Eğlence uğruna ağzına silah sıkılmış, sonrasında vücuduna da saçmalar yağdırılmış. Bu bir katliam" ifadelerini kullandı

CANİLER! Son dakika: Köpeği acımadan ağzından vurmuşlar
Kan donduran vicdansızlık! Ağzından vurmuşlar
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İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede köpeğin bulunduğu bölgeye vardı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı. Ancak talihsiz köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Korkunç olayın ardından Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile hayvan severler de köpeğin vurulduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

'İNSANLARA SUÇ İŞLEDİKLERİNİ ANLATIYORUZ'

İHA muhabirine konuşan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden Veteriner Ensar Ergenç, sokak hayvanlarını günlük beslediklerini ifade ederek, "İnsanların hayvanları vurarak suç işlediklerini anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarını günlük olarak besliyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde 4 bin kısırlaştırma yapıp hepsini aldığımız yerlere bıraktık. Burada da hayvan sever arkadaşlarla mama dağıtımı yapacağız. Hayvan sever arkadaşlarımızla Van'daki hayvanlarımızın refah seviyesini yükselterek hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacağız" dedi.

'EĞLENCE İÇİN AĞZINA SİLAH SIKILMIŞ'

Vanlı hayvanseverler ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, şunları söylediler: "Van'ın Alaköy Mahallesi'nde 'Cesur' adını koyduğumuz bir canımızın yaşam hakkının elinden vahşice alınması üzerine hayvansever arkadaşlarımızla burada toplandık. Burada bir can, ağzından ve sırtından tüfekle vurularak katledildi. Sonrasında iki gün o halde kaldı ve bu acımasız olayı 12 yaşındaki bir çocuktan öğrendik. Röntgen ve tetkikler sonucunda anlaşıldı ki can dostumuz ağzında 30, vücudunda ise 35 saçmayla mücadele etmiş. Eğlence uğruna ağzına silah sıkılmış, sonrasında vücuduna da saçmalar yağdırılmış. Bu bir katliam. Bu konunun yakından takipçisi olacağımızı, üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu suçu işleyenlerin, bu katillerin adalet önünde yaptıklarının hesabını vermeleri için elimizden geleni yapacağız."

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YORUMLAR

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  • tskmt2020 24 saat önce Bu olayları yapanlara ceza verilmiyorsa ülkede adalet bitmiş demektir bugün hayvana eğlence için silah sıkan yarın insana yapar
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  • ulkucu_refleks 2 gün önce O bölge de bu caniliği yapanlar kesinlikle biliniyordur. Kimin yaptığı bulunmalı. Ama hepsinden önce hayvanlara bunları yapanların ilk fırsatta aynılarını insanlara yapacakları düşünülüp cezalar ağırlaştırıulmalı
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