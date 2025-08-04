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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi play-off turu kurası çekildi - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi play-off turu kurası çekildi

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:18
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

        Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde play-off turunda Universitatea Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Beşiktaş ise 3. eleme turunda St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

        Eşleşmeler şu şekilde:

        Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)

        Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)

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        FCSB (Romanya) - Drita (Kosova) / Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

        Strasbourg (Fransa) / Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)

        Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya) / Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)

        Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

        Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova) / Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)

        Viking (Norveç) - Başakşehir / Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)

        Crystal Palace (İngiltere) / Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

        Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya) / Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)

        Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)

        Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

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        Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan) / AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)

        Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan) / Fiorentina (İtalya)

        AIK (İsveç) - Györi (Macaristan) / Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)

        Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus) / Rayo Vallecano (İspanya)

        Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan) / St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş

        Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz) / Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)

        Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç) / Mainz 05 (Almanya)

        Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)

        Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

        PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya) / Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

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