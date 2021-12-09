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Haberler Dünya Kongo'da hapishaneden 40 mahkum kaçtı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Boma hapishanesinden 40 mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kongo Central eyaletindeki Boma hapishanesinden 40 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kongo'da hapishaneden 40 mahkum kaçtı
Kongo'da hapishaneden 40 mahkum kaçtı
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AA

Boma Belediye Başkanı Marie Jose Niongo Nsuami, yaptığı açıklamada, Boma Hapishanesi yakınlarında düzenlenen törenden gelen müzik sesinden faydalanan 40 mahkumun hapishaneden kaçtığını belirtti.

Nsuami, 8 firari mahkumun yakalandığını 1’inin ise kaçarken yaralandığını söyledi.

KDC doğusundaki Beni şehrinde bulunan Beni Hapishanesi'nden, 20 Ekim 2020’de yaklaşık 1300 mahkum kaçmıştı.

Yine aynı cezaevinden 2019’da 900 mahkum firar etmişti.

Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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