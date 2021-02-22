Kongo'da İtalya Büyükelçisi öldürüldü! 0:00 / 0:00

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İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda bu ülkedeki İtalyan Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.