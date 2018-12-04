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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında bugüne kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 444 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 396'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.
Şu ana kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 140 kişi iyileşti. Ayrıca 444 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölümlü vaka daha bulunuyor.
Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 36 bin 277 kişiye aşı yapıldı.
KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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