Kongre iptal davası: Gürsel Tekin göreve devam

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul'da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı.

İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim çağrı heyeti olarak atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik’i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

"YARGILAMA BAŞLASIN" TALEBİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görülen duruşmaya davacı Özlem Erkan’ın avukatı ve CHP’nin avukatları katıldı. Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise, “Davalı tarafın itirazları yerinde değildir, mahkeme yetkili ve görevlidir. Davalı tarafın itirazlarının reddi ile davanın esasına geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

"ÖNCEKİ DAVALAR REDDEDİLDİ"

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise, AYM ve Yargıtay kararlarına bakıldığında mahkemenin davaya bakmakta yetkisiz ve görevsiz olduğunu belirterek, “davacının husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Öncelikle parti içi itiraz yolları kullanılmadı ve her hâlükârda da iptal davası bakımından hak düşürücü süreç geçmiştir. Hem tedbir hem de davanın esası bakımından zaman aşımı dolmuştur. Dosyaya sunduğumuz tüm kararlar ve uzman görüşleri, hem de gelinen süreçte tüm davalar reddedilmiş durumdadır. Daha önce açılmış davalarda ret kararının bulunduğunun da gözetilmesi hukuk güvenliği ilkesinin gereğidir. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi.