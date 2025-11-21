Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Kongre iptal davası: Gürsel Tekin göreve devam | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kongre iptal davası: Gürsel Tekin göreve devam

        CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali talepli İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, CHP'nin itirazların reddine ilişkin yaptığı istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesine karar verdi. Gürsel Tekin bu aşamada görevine devam edecek

        Giriş: 21.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:30
        Kongre iptal davası: Gürsel Tekin göreve devam
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul'da, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı.

        İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim çağrı heyeti olarak atanmıştı.

        ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

        Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik’i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

        "YARGILAMA BAŞLASIN" TALEBİ

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görülen duruşmaya davacı Özlem Erkan’ın avukatı ve CHP’nin avukatları katıldı. Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise, “Davalı tarafın itirazları yerinde değildir, mahkeme yetkili ve görevlidir. Davalı tarafın itirazlarının reddi ile davanın esasına geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

        "ÖNCEKİ DAVALAR REDDEDİLDİ"

        CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise, AYM ve Yargıtay kararlarına bakıldığında mahkemenin davaya bakmakta yetkisiz ve görevsiz olduğunu belirterek, “davacının husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Öncelikle parti içi itiraz yolları kullanılmadı ve her hâlükârda da iptal davası bakımından hak düşürücü süreç geçmiştir. Hem tedbir hem de davanın esası bakımından zaman aşımı dolmuştur. Dosyaya sunduğumuz tüm kararlar ve uzman görüşleri, hem de gelinen süreçte tüm davalar reddedilmiş durumdadır. Daha önce açılmış davalarda ret kararının bulunduğunun da gözetilmesi hukuk güvenliği ilkesinin gereğidir. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

        İSTİNAFTAKİ DOSYA BEKLENECEK

        Mahkeme, davalı tarafın yetki itirazının ve hak düşürücü süre itirazının reddine karar verdi. İlçe seçim kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine, birleştirme talep edilen dosya İstinaf incelemesinde olduğundan duruşmanın 27 Şubat’a ertelenmesine karar verildi.

