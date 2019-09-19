Konser gelirlerini bağışladılar

Yapımcı Polat Yağcı ile Poll Production organizasyonunda Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşen Harbiye Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıkan şarkıcılar, konser gelirlerini Arnavutköy'de yapılacak yeni Darülaceze'ye bağışladı.

Şişli Darülaceze binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Polat Yağcı ile Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El Roman ve Murat Dalkılıç projeye destek olmak için gerekli tüm çabayı kendileri adına yerine getireceklerini söyledi. Polat Yağcı, yaptığı konuşmada "Bir sohbet sırasında Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. 'Tabi ki' cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için buradayız. Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçımızın maddi imkanlardan dolayı zor zamanlar yaşadıklarına şahit olduk. Sanatçılar için bu tür projeler hep konuşuldu ama eyleme dönüşmesi kısmet olmadı diyelim... Ama artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy'de yapılacak olan olan yeni Darülaceze'de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak. Ben şahsım ve şirketim adına; bu yaz yaptığımız Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde ettiğimiz geliri bu projeye bağışlamaya karar verdim. Bu süreçte, projeyi duyan sanatçılarımız da büyük ilgi gösterdiler. Bu proje herkesin projesi sadece burada olan sanatçıların değil. Sanatçılar, yapımcılar yani tüm sektör taşın altına elini koysun" dedi.

Şarkıcılar, duygularını şöyle dile getirdi;

Mustafa Sandal: Gerçekten bugün önemli bir gün, bizlerde iz bırakmış isimlerin dramatik hikâyelerini görüyoruz üzülüyoruz. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan çok mutlu oldum. Bu projeyi duyunca 'Ben de kendi konserimden ücret almıyorum ve bu projeye aktarıyorum' dedim.

Nükhet Duru: Böyle bir şey ancak uygar ülkelerde yapılmıştır. Uygar ülkeler sanatçılarını yaşlanınca kurda kuşa yem etmez. Biz de o ülkeler arasına girdik sayılırız.

Serdar Ortaç: Kimsenin yaşlılığında yalnız kalmasını istemem. Belki bir gün biz de orada oturacağız.

Deniz Seki: Çorbada bizim de tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Çok mutlu ve onurluyum.

Rafet El Roman: Ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne olduğunu bilemezsiniz demiş Frank Sinatra bir şarkısında.

Murat Dalkılıç: Harbiye konserleri ilk defa bereketli geçmişti. Çok uzun zamandır bu projeyi biliyordum. Direk altına imzamızı atıp örnek teşkil etmek adına. Uygar ülkelerde ki gibi değerlerimize sahip çıkmak adına bu projeye destek vermekten onur duydum. Yarın öbür gün hepimiz o durumda kalıp, bizi zamanında çok seven insanların yüreklerini yakabiliriz.

Basın toplantısının ardından Darülaceze'deki aşure etkinliğine katılan ünlü isimler, aşure kazanının başına geçerek aşure dağıttı.