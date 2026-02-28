Canlı
        Konstantinos Argiros bu yaz Harbiye'de

        Son yıllarda ünü Yunanistan sınırlarını aşarak dünyaya yayılan Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 00:05
        Konstantinos Argiros bu yaz Harbiye'de

        Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, 9 Temmuz 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye’deki hayranlarıyla geçen yaz Harbiye Açıkhava’da ilk kez bir araya gelen Argiros, yoğun istek üzerine aynı gün, aynı yerde yeniden sahnede olacak.

        Son yıllarda ünü Yunanistan sınırlarını aşarak dünyaya yayılan Argiros, 2024 yılında Londra'daki efsanevi Royal Albert Hall sahnesinde verdiği konserle uluslararası başarısını taçlandırdı. İstanbul konserinin biletleri Bubilet'te satışa çıktı.

        #Konstantinos Argiros
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
