Konteyner yangınında facia! Can kaybı var!
Hatay'da bir konteynerde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda alevlere teslim olarak yanan konteynerde bulunan inşaat işçisi hayatını kaybetti
Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:39
İHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde Erzin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.
Sanayi bölgesi içerisinde bulunan inşaat alanındaki konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken konteynerde yaşayan inşaat işçisi olduğu belirlenen Servet Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ