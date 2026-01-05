Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kontrolden çıkan öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

        Kontrolden çıkan öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

        Hatay'da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan servisteki 4 öğrenci ve sürücü yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:11
        Öğrenci servisi zeytinliğe uçtu!
        Hatay’da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan servisteki 4 öğrenci ve sürücü yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 öğrenci ve servis şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

        Kazada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

