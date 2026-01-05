Kontrolden çıkan öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı
Hatay'da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan servisteki 4 öğrenci ve sürücü yaralandı
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'nın haberine göre kaza, Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta sıkışan yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 öğrenci ve servis şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.