Habertürk Akademi'den gençlere dev destek! Habertürk Akademi'ye üye olarak, LGS, TYT, AYT ve YKS'ye hazırlanmak için ihtiyacınız olan tüm dökümanlara erişebilirsiniz. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler bu benzersiz eğitim fırsatından yararlanabilecek. Üstelik 7 günlük deneme üyeliği bedava.

LGS TYT YKS HAZIRLIK VİDEOLARI HABERTÜRK AKADEMİ'DE TIKLA ÖĞREN!

Bulunduğunuz her yerde erişeceğiniz özel dersler ve deneme sınavları ile online eğitimin sınırsız imkanlarından faydalanabilirsiniz. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayar… Dilediğiniz cihazdan erişebileceğiniz gibi çıktısını alacağınız testlerin sonuçlarını optik okuyucu ile görebilirsiniz.

DENEME SINAVLARI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.